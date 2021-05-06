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ABD Afganistan'a ek asker gönderecek!
ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken Pentagon'dan açıklama geldi. John Kirby, ülkeye kuvvet koruma ve destek amaçlı ek asker gönderme planları yaptıklarını dile getirdi.
Dünya 06.05.2021, 09:50
ABD, Afganistan'daki askeri varlığını çekmeye devam ederken Pentagon bölgedeki tedbirleri artırıyor. Pentagon Sözcüsü John Kirby günlük basın toplantısında, bölgedeki B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı sayısını 6'ya çıkardıklarını ifade etti.
EK ASKER GÖNDERME PLANLARI HAZIR
Ülkedeki çekilme sürecinde kuvvetlerin güvenliği açısından alınan tedbirlere değinen Kirby, "Ek kara gücü göndermek için planlarımızı yaptık" ifadesini kullandı.