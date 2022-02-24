AB Yüksek Temilsicisi Josep Borrell: "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en karanlık saatteyiz"

Rusya, Ukrayna ile yaşanan gerilimde diplomasi kapısını kapattı, sıcak savaşı başlattı. Rusya'ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Putin'in Rusya İmparatorluğu istediğini savundu. Saldırıyı durdurma çağrısı yaptı. Moskova'ya bugüne kadarki en sert yaptırımı getireceklerini açıkladı. AB Yüksek Temilsicisi Josep Borrell ise "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa için en karanlık saatler" dedi. (cnnturk)