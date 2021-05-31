AB, Türkiye-Yunanistan sınırına dijital bariyer kurdu

Avrupa Birliği, koronavirüs pandemisi sırasında sessiz sedasız Türkiye-Yunanistan sınırına yüksek teknolojili bir gözetim sistemi kurdu. Amaç iki ülke arasındaki 200 kilometrelik sınırdan AB'ye yasadışı göçmen girişinin engellenmesi.

Dijital bariyer olarak anılan sistem kameralardan ve sensörlerden oluşan yapay zeka destekli izleme ağı, yalan dedektörleri, sanal sınır muhafızları ve uzun menzilli kameralar gibi fütüristik gözetim ve doğrulama teknolojileri içeriyor.

Yunan sınır polisinden Türkiye'ye ses bombası

İnsanların yasadışı yollardan AB'ye girmesini engellemek için kurulan dijital bariyer, çok çeşitli fiziksel ve deneysel materyallerden oluşuyor. Yunan sınır polisi tarafından atılan ses bombaları bu sistemin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Zırhlı araca monte edilmiş uzun menzilli akustik cihaz veya "ses topu", küçük bir TV boyutunda olmasına rağmen bir jet motorunun ses düzeyine sahip. Sağır edici gürültü patlamaları göçmenlerin geçişini engellemek için sınırın üzerinden Türkiye'ye doğru yollanıyor.

ABD-Meksika sınırındaki benzer çelik duvar

ABD-Meksika sınırında inşa edilene çok benzer yeni bir çelik duvar, iki ülkeyi ayıran Meriç Nehri boyunca yaygın olarak kullanılan geçiş noktalarını kapatıyor. Yakındaki gözlem kulelerine uzun menzilli kameralar, gece görüşü ve çoklu sensörler takılıyor.

Buradan elde edilen veriler yapay zeka analizi kullanılarak şüpheli hareketlerin işaretlenmesi için kontrol merkezlerine gönderilecek. Böylelikle bölgenin sınır koruma yetkilileri neler olup bittiğine dair net bir 'sınır öncesi' resmine sahip olacaklar.

AB, 3 milyar euro para akıttı

Avrupa Birliği, çoğunluğu Suriye, Irak ve Afganistan'daki savaşlardan kaçan 1 milyondan fazla insanın, Yunanistan ve diğer AB ülkelerine kaçtığı 2015-16'daki mülteci krizinin ardından güvenlik teknolojisi araştırmalarına 3 milyar euro kaynak akıttı.

Türkiye-Yunanistan sınırına inşa edilen otomatik gözetleme ağı, projektörler ve uzun menzilli akustik cihazlar kullanarak nehir ve kara devriyeleriyle kaçak göçmenleri erken aşamada tespit edip geçişlerinden caydırmayı amaçlıyor.

Bölgenin sınır koruma otoritesi başkanı Polis Binbaşı Dimonsthenis Kamargios, ağın temel unsurlarının yıl sonuna kadar devreye sokulacağını belirterek "Görevimiz göçmenlerin ülkeye yasadışı yollardan girmesini engellemek. Bunu yapmak için modern ekipmanlara ve araçlara ihtiyacımız var." dedi.

Bitki yapraklarını silebilen kamera teknolojisi

Avrupa'daki üniversitelerde özel firmalarla çalışan araştırmacıların fütüristik gözetim ve doğrulama teknolojisi geliştirdikleri ve Yunanistan sınırlarında bir düzineden fazla projeyi test ettikleri belirtiliyor.

Yapay zeka destekli yalan dedektörleri ve sanal sınır koruma botlarının yanı sıra uydu verilerinin; kara, hava, deniz ve su altındaki insansız hava araçlarından alınan görüntülerle entegre edilmesine yönelik denemeler de yapıldı.

Avrupa Birliği'nin dijital bariyer sisteminde, kişilerin elindeki benzersiz çizgileri biyometrik veri olarak kullanan avuç içi tarayıcıları da var. Ayrıca bitki yaprakları gibi yeşillikleri sanal olarak silerek sınır bölgelerine yakın yerlerde saklanan insanları ortaya çıkarabilen canlı kamera rekonstrüksiyon teknolojisi de mevcut.