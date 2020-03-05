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AB sığınmacılara karşı plastik mermi kullanılmasına onay verdi

Göçmenlere yönelik güç kullanan Yunanistan'a, Avrupa Birliği'nden destek açıklaması geldi.

AB sığınmacılara karşı plastik mermi kullanılmasına onay verdi

Göçmenlere yönelik güç kullanan Yunanistan'a, Avrupa Birliği'nden destek açıklaması geldi.

05 Mart 2020 Perşembe 17:31
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AB sığınmacılara karşı plastik mermi kullanılmasına onay verdi

Yunanistan, sınıra dayanan göçmenlere insanlık dışı uygulamasıyla gündemde...

Yunan polisi ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 sığınmacı ölmüş, 5'i yaralanmıştı.

Konuya ilişkin Avrupa Birliği'nden (AB) bir açıklama geldi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, "AB hukuku uyarınca Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanması yasal mı?" sorusuna, "Bu koşullara bağlı. Yunan yetkililerin karar vermesi ve uygun adımı atması gerekir." yanıtını verdi.

AB, YUNANİSTAN'I SAVUNDU

Yunanistan sınırındaki durumun çok zor olduğuna işaret eden Mamer, "Yunan yetkililerin hem sınırlarını korumasını hem de bunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapmasını bekleriz. Yunan yetkililer, çok karmaşık ve zor bir durumda." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sözcü Peter Stano, "Sınırlardaki durum, esasen 'geliyorum' diyen bir krizdi." görüşünü dile getirdi. Stano, Suriye'deki durumun çok ciddi ve İdlib'de sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Stano, Türkiye ile AB'nin "normal duruma" dönmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yarın düzenlenecek olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı önem taşıyor. Burada üye ülkelerin uçuşa yasak bölge de dahil tüm önerileri ele alınacak." dedi.

Türkiye ve AB'nin ortak hedefleri bulunduğuna dikkati çeken Stano, "Temel amacımız, Türkiye bağlamında da sığınmacı kapsamında da sorunlara yol açan Suriye krizine çözüm bulmamız." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan SınırıMülteci
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