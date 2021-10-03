banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beş konserden 3 milyon dolar!

AB ile Suudi Arabistan arasında işbirliği anlaşması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan ile iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Dünya 03.10.2021, 22:24
AB ile Suudi Arabistan arasında işbirliği anlaşması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile siyaset, sosyo-ekonomi, güvenlik ve diğer konularda ilişkileri düzenli temaslar yoluyla geliştirmek için iş birliği anlaşması imzaladığını bildirdi.

Söz konusu ülkeyle ilk insan hakları diyaloğunu da başlattıklarına dikkati çeken Borrell, bu haftanın "ortaklıktaki olumlu dinamikleri" gösterdiğini belirtti.

Borrell, Körfez bölgesine düzenlediği ilk turu kapsamında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Suudi Arabistan'a geçmişti.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P