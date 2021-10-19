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70 yaşında anne oldu!

Hindistan'da 70 yaşındaki kadın, tüp bebek tedavisinin olumlu sonuçlanması ile ilk çocuğunu kucağına aldı.

Dünya 19.10.2021, 12:30
70 yaşında anne oldu!

Hindistan’ın Gujurat eyaletinin Kemora köyünde yaşayan ve 45 yıldır evli olan 70 yaşındaki Jivunben Rabari ve eşi 75 yaşındaki Maldhari, uzun yıllar doğal yollarla bebek sahibi olmaya çalıştı. Bir türlü olumlu sonuç alamayan çift doktor yardımı almaya karar verdi.

Görüştükleri bazı doktorlardan olumsuz yorumlar alsalar da bebek sahibi olma hayalinden vazgeçmeyen çift, gördükleri tüp bebek tedavisinden olumlu sonuç aldı.

Jivunben’in doktoru Naresh Bhanushali, yaşlı çiftin bebek sahibi olmak için hastaneye geldiklerinde bunun mümkün olmadığını söylemelerine rağmen vazgeçmediklerini, diğer çiftler gibi tedavi olmak istediklerini söyledi. Doktor Naresh, 70 yaşında anne olan Jivunben’i, gördüğü en nadir vakalardan biri olarak nitelendirdi.

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