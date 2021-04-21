53 mürettebatla kaybolan denizaltı aranıyor

Endonezya ordusu, içerisindeki 53 askerle kaybolan denizaltı için arama çalışmaları başlatıldığını resmen açıkladı. Reuters'a bilgi veren bir askeri yetkili, Bali adası açıklarında tatbikat yapan KRI Nanggala-402 model denizaltının kaybolduğu bilgisini verdi.

Yerel medya, denizaltının Çarşamba sabahı Bali'nin kuzeyinden yaklaşık 100 kilometre açıkta kaybolduğunu aktarıyor.

Derin sulara dalan denizaltıyla irtibatın koptuğu iddia ediliyor.

Endonezyalı yetkililer ayrıca Avustralya ve Singapur'un denizaltıyı arama çalışmalarına yardım etmesini istedi ancak henüz iki ülkeden bir yorum yok.