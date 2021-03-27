296/2020 sayılı kanunda MUTLU SON

Türkiye ile Romanya arasındaki ikili ticaret gerçekleştiren tüm firmalar için ciddi sorunlar oluşturan 296/2020 sayılı kanunda değişiklik yapılarak, 25. maddenin 4. fıkrası,’’f1’’ bendinde yer alan ve Türkiye’nin de içerisinde olduğu Anexa II’de bulunan ülkelere yaptırım uygulanması kararının iptal edildiği Kanun Hükmünde Kararname mecliste oylanarak kabul edildi.

Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan kanun, 1 Ocak 2021’den itibaren yapılan tüm ticari işlemleri kapsıyor.