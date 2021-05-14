26 Eylül’den sonra federal hükümete mi girecek? Baden-Württemberg’in yeni Maliye Bakanı Danyal Bayaz

“Wirecard avcısı” olarak tanınan partisinin finans uzmanı Danyal Bayaz, çarşamba günü Muhterem Aras’ın Başkanlığını yaptığı eyalet parlamentosunda yemin etti. Yarın görevi devralması beklenen Bayaz’ın gelecekte federal düzeyde de önemli görevler üstlenebileceği, hatta Yeşiller’in 26 Eylül genel seçimlerinden sonra iktidara ortak olması durumunda federal ekonomi bakanı olabileceği konuşuluyor.

ANNESİ ALMAN, BABASI TÜRK

Annesi Alman babası Türk olan, Heidelberg doğumlu Danyal Bayaz 2017 yılının sonunda Federal Meclis’e seçilmişti. Süddeutsche Zeitung’da yer alan habere göre yeni yasama dönemi için de federal meclis milletvekilliği için planlar yapan Danyal Bayaz’ın Yeşiller’in Başbakan adayı Annalena Baerbock’un seçilmesi durumunda yeni kurulacak hükümette görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.

WİRECARD SKANDALININ EN SERT SORGULAYICISI

Stuttgart ve New York’ta ekonomi öğrenimi gören ve yatırım danışmanı olarak çalışan Danyal Bayaz, Yeşiller’in Ekonomi Danışma Kurulu Başkanlığını yürütüyordu ve Wirecard yolsuzluğuna ilişkin soruşturmada da partisinin en yetkili ismiydi.

Sol Parti Meclis Grubu Başkanvekili Fabio De Masi ve Hür Demokrat Parti (FDP) finans uzmanlarından Florian Toncar ile birlikte yakın Alman tarihinin en büyük dolandırıcılık davasındaki tanıkların üstüne sert bir şekilde gitmesiyle ün salmıştı.