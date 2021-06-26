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24 yaşındaki göçmen bıçakla dehşet saçtı: 3 ölü 6 yaralı
Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırganın, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi de yaraladığı bildirildi.
Dünya 26.06.2021, 09:50
Almanya'nın Würzburg kentinin Barbarossa Meydanı'nda bir kişi yoldan geçenlere elindeki bıçakla saldırdı. Olayda 3 kişi öldü, bazıları ağır en az 6 kişi yaralandı.
Polis, saldırgana ateş açtı, bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Polis, silahla vurarak yakaladığı saldırganın 24 yaşındaki bir Somalili olduğunu açıkladı.