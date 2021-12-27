2021 yılının 'utanmazları' belli oldu!

BEZOS YILIN 'CENTİLMENİ'

Temmuz ayında uzaya Blue Origin aracılığıyla çıkıp Dünya'ya indikten sonra, "Her Amazon çalışanına ve müşterisine teşekkürler, çünkü sizler bu uzay yolculuğunun hepsini ödediniz" diyen Jeff Bezos ise yılın “centilmeni” seçildi.

Gazete, bu sırada Amazon çalışanlarının kötü çalışma koşulları nedeniyle protesto gösterileri düzenlediğine dikkati çekti.

‘YILIN İKLİM EYLEMİ’

“Yılın iklim eylemi” ödülüyse başta Shell’in CEO’su Ben van Beurden ve BP’nin CEO’su Bernard Looney olmak üzere petrol endüstrisine gitti.

Observer, İskoçya’nın Glasgow kentinde Kasım’da dünya liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (Cop26) alınan acil iklim eylemleri kararlarına rağmen petrol endüstrisi devlerinin karbon ayak izlerini azaltmak yerine daha fazla petrol için sondaj yaptıklarını söyledi.

ZUCKERBERG 'YILIN VATANSEVERİ’

“Yılın vatanseveriyse” Facebook’un kurucusu ABD’li Mark Zuckerberg oldu.

Gazete, ABD’de Ocak ayındaki Kongre baskınında isyancıların Facebook’ta organize olduğuna ve sitenin nefret içerikli ve ırkçı paylaşımlara izin verdiğine dair suçlamaların yapılmasına rağmen Zuckerberg’in 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü’nü denizde su kayağı yaparken elinde Amerikan bayrağını tutarak kutladığına dikkati çekti.

Yıllarca bu amaç için milyon dolarlar harcadıktan sonra geçen temmuzda uzaya çıkan ilk milyarder olan ticari uzay yolculuğu şirketi Virgin Galactic’in kurucusu Richard Branson, kendi reklamını yapma konusunda en “utanmaz” iş insanı oldu.

Gazete, rakibi olan uzay araştırmacılığı şirketi “Blue Origin”in ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos’tan 9 gün önce uzaya çıkarak “hırsını” gözler önüne seren Branson için “Egosunu henüz kolonileştirmediği son yer olan uzaya götürdü” ifadesine yer verdi.