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16 yaşındaki genç kız koronavirüsten can verdi: Hiçbir hastalığı yoktu

Fransa'da 16 yaşındaki bir lise öğrencisi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kız Fransa'da virüse bağlı en genç ölüm olarak değerlendirilirken genç kızın kardeşi ise daha önce kardeşinin herhangi bir hastalığının olmadığını belirtti.

16 yaşındaki genç kız koronavirüsten can verdi: Hiçbir hastalığı yoktu

Fransa'da 16 yaşındaki bir lise öğrencisi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kız Fransa'da virüse bağlı en genç ölüm olarak değerlendirilirken genç kızın kardeşi ise daha önce kardeşinin herhangi bir hastalığının olmadığını belirtti.

27 Mart 2020 Cuma 14:17
2007 Okunma
16 yaşındaki genç kız koronavirüsten can verdi: Hiçbir hastalığı yoktu

Hasta ve özellikle yaşlıları etkilediği bilinen corona virüs salgını Fransa'da 16 yaşındaki bir genç kızın ölümüne neden oldu.

Paris'te yaşayan Julie A isimli Fransız genç kız bir hafta önce hafif öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvurdu.   

Hastanede corona virüs teşhisi konulan 16 yaşındaki Julie A, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Julie'nın, Fransa'da virüs salgınından hayatını kaybeden en genç vaka olarak kayıtlara geçti. 

Daily Mail'de yer alan habere göre ise, Julie A'nın kız kardeşi Manon, kardeşinin daha önce herhangi bir hastalığa sahip olmadığını belirtti. 

''VİRÜSÜN GENÇLERİ ETKİLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİLER, İNANDIK''

Genç kızın annesi Sabine ise kızının ölümünü dayanılmaz bir acı olarak belirterek, ''En başından beri virüsün gençleri etkilediği söylenmedi. Herkes gibi biz de inandık'' açıklamasında bulundu.  

Son Güncelleme: 27.03.2020 14:26
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