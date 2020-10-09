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102 karatlık elmas 15.7 milyon dolara satıldı

Hong Kong’da düzenlenen açık arttırma 102.39 karatlık elmas 15.7 milyon dolara satıldı.

Dünya 09.10.2020, 15:33
2003
102 karatlık elmas 15.7 milyon dolara satıldı

İngiltere merkezli müzayede evi Sotheby’s tarafından Pazartesi günü Hong Kong’da internet üzerinden düzenlediği açık artırmada 102.39 karatlık elmas anonim bir alıcı tarafından telefon üzerinden verilen teklif ile 15.7 milyon dolara satın alındı. Sotheby’s, elmasın tahmini satış değerinin 10 ile 30 milyon dolar arası olmasını beklediklerini ifade ederek elmasın, “Rezervsiz açık arttırma yolu ile satılan dünya standartlarındaki ilk elmas” olduğunu açıkladı. Sotheby’s tarafından alıcı hakkında yapılan açıklamada, “Açık artırmaya Japonya’dan katılan alıcı, elmasa ikinci kızının ismi olan Maiko Star adını verdi” ifadesini kullandı.

77 Diamonds firmasının Genel Müdürü Tobias Kormind, “Elmasın alıcısı iyi bir pazarlık yaptı. Satıcı elmas üzerine rezerv koymadan sıyrılmaya çalıştı. Bu boyuttaki bir elmas için benzeri görülmemiş bir hareket. Ancak sahibini geri ısırmayı bekleyen bu cesur kararın ardından elmas beklenilenden daha düşük bir fiyata satıldı” ifadelerini kullandı.

Diacore firması tarafından 102.39 karatlık elmas, Kanada’da bulunan De Beers’ Victor madeninden elde edilen ham şekli kesilerek üretildi. Diacore, satılan elmasın dünyada sadece 8 adet bulunan 100 karatın üzerindeki, D renkli elmastan biri olduğunu ifade etti. Şu ana kadar 8 nadir elmastan 6’sı Diacore firması tarafından satıldı.

#Hong Kong
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