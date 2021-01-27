10 yaşındaki kızın ölümünden sonra İtalya, TikTok'a kullanıcıları kısıtlama emri verdi

ROMA - İtalya'da 10 yaşındaki bir kız çocuğunun TikTok videosu çekerken ölmesi üzerine İtalyan hükümeti TikTok için bir genelge yayınladı. Uygulamanın 13 yaşın altındaki kullanıcıları bloklamasına yönelik talimat TikTok'un 13 yaşından küçük çocukların kaydını yasaklamayı taahhüt etmesine rağmen, gerçekte bir engelleme sağlamadığı gerekçsiyle ciddi bir yaptırım ortaya konmasını talep ediyor.

Bu sebeple TikTok'un doğrulanmamış kullanıcı hesaplarını 15 Şubat'a kadar doğrulanmadıkları takdirde engellemesi istendi.

İtalya'daki TikTok sözcüsü, şirketin otoriteden alınan talimatı değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Sözcü “Gizlilik ve güvenlik TikTok için mutlak önceliklerdir ve toplumumuzu ve özellikle genç kullanıcıları korumak için politikalarımızı, süreçlerimizi ve teknolojilerimizi güçlendirmek için sürekli çalışıyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Karar, İtalya'yı şok eden bir davada Sicilya'nın Palermo kentinde 10 yaşındaki bir kızın boğulma nedeniyle ölmesi sonrasında geldi.

Ailesi, TikTok'ta nefes tutma meydan okuması akımına katıldığını, boynuna bir kemer takarak nefesini tuttuğunu ve telefonuna kayıt yaparken canından olduğunu söyledi.

Küçük kızın babası Angelo Sicomero, Cumartesi günkü Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "TikTok YouTube onun dünyasıydı. Zamanını böyle geçirdi ”dedi.



