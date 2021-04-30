10 ton Nazi altını için sarayın altında kazı!

Alman diktatör Hitler’in Nazi ordusu 1 Eylül 1939’da Polonya’yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı’nı başlatmıştı.

İddiaya göre, söz konusu altınlar Polonya’nın güneyindeki Minkowskie kasabasında, işgal sırasında Naziler tarafından genelev olarak kullanılan sarayın altında bulunuyor. Hazine avcıları, önümüzdeki hafta başlaması beklenen kazının sonunda, 48 kasa içinde toplam 10 ton altına ulaşmayı hedefliyor. Altınların, Nazi örgütü SS’nin lideri Heinrich Himmler’in talimatıyla, 2. Dünya Savaşı’nın sonunda, ileride yeni bir Nazi devleti kurma planıyla gömüldüğü ifade ediliyor. Sarayın altındaki kasalarda, ünlü 'Breslau altınlarının' da yer aldığı iddia ediliyor.

Milliyet'in aktardığına göre, Polonya’da 2. Dünya Savaşı’nda kaybolduğu öne sürülen altın, mücevher ve silah dolu Nazi treninde yer alan tüm değerli eşyaların da bu sarayın altında olduğu belirtiliyor. Zırhlı trenin, 1945’te Sovyet güçleri yaklaşırken, bugünkü Wroclaw kenti yakınlarında kaybolduğuna inanılıyor.

Olay ‘Nazi altın treni’ ya da ‘Breslau altınları’ olarak anılıyor. Sarayın altındaki hazinede, yaklaşan Kızıl Ordu’ya mallarını kaptırmak istemeyen dönemin zengin Almanları tarafından SS askerlerine teslim edilen eşyaların da yer aldığı tahmin ediliyor. Harabe haldeki sarayın konumu, bir SS askerinin günlüğü ve çizdiği haritanın gün yüzüne çıkması sayesinde keşfedildi.