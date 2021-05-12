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Dünya'nın en zehirli yılanları Şanlıurfa'da

Güncel 12.05.2021, 13:01
Dünya'nın en zehirli yılanları Şanlıurfa'da
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde uzunlukları 2 metreyi geçen ve dünyanın en zehirli yılanları olarak bilinen engereklerin çiftleşme dansı kameraya yansıdı.