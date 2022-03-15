banner528

banner526

banner527

banner420

Down sendromlu çocuklar Samsunsporlu futbolcularla top oynadı

Güncel 15.03.2022, 13:49
Down sendromlu çocuklar Samsunsporlu futbolcularla top oynadı
1/8

Samsunspor antrenmanını ziyaret eden down sendromlu çocuklar, kırmızı-beyazlı futbolcularla top oynadı.