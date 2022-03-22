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Down Sendromlu bireyler, jandarma oldu

Güncel 22.03.2022, 12:55
Down Sendromlu bireyler, jandarma oldu
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Kahramanmaraş'ta Jandarma Trafik Timleri, ziyaret ettikleri Down Sendromlu bireylere, yelek giydirerek araçları ile gezdirdi.