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Dövülen Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir kararı

Güncel 02.12.2021, 11:33
Dövülen Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir kararı
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Gaziantep’te babasının öldüresiye döverek hastanelik ettiği 2 aylık Cihan ile annesi Semra Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkartıldı.