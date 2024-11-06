Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Senato'nun kontrolünü geri aldık. Harika bir 4 yıl geçireceğiz. Ülkemizin gidişatını değiştireceğiz.

ABD seçimlerinde oy sayımı sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık yarışını 267 delege ile önde götürüyor ve ikinci seçim zaferine ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oy sayımı pek çok eyalette devam ederken Fox News, Trump'ın zafere ulaştığını ilan etti.

İlerleyen saatlerde Florida'da destekçilerine seslenen Trump, "ABD halkına, bana 47. Başkan olarak seçilme onurunu bahşettikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'tan sonra sahne alan Başkan Yardımcısı adayı JD Vance ise "ABD siyaset tarihinin en büyük geri dönüşüne şahitlik ettik" dedi ve "şimdi de ekonomide en büyük geri dönüşe tanık olacağız" diye ekledi.

Son rakamlara göre Trump'ın Demokrat rakibi Kamala Harris 214 delegeye ulaştı. 270 delegeye ulaşan aday seçimi kazanıyor.