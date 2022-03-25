Doğu Türkistan’da Çin Zulmü Bitmiyor! Camiler Kilitleniyor, Türbeler Kaderine Terk Ediliyor...

Çin Halk Cumhuriyeti Doğu Türkistan adıyla bilinen Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki etnik Türk asıllı Müslüman halka ve onların yerli kültürlerine yönelik yürüttüğü baskı ve zulüm politikalarının izleri inanç sistemi üzerinde de yoğun şekilde hissediliyor.

Doğu Türkistan’daki yaklaşık 16 bin caminin 2017’den bu yana yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü tespit edildi. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileri bu iddiayı halen daha yalanlamayı sürdürüyor.

Çinli yetkililer camilerin yıkılmadığını, Doğu Türkistan’da 24 binden fazla caminin bulunduğunu, bu durumun Çin’in inanç özgürlüğüne saygısını gösterdiğini iddia ediyor. Söylenenlerin aksine görüntülerde camilerin harabeye döndüğü görülüyor. Türbeler ise neredeyse yıkılmış durumda.