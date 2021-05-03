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Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının görsen şöleni objektiflere böyle yansıdı

Güncel 03.05.2021, 15:27
Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının görsen şöleni objektiflere böyle yansıdı
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nin özellikle sahil kesiminde mevsimsel sıcaklıkları değişimleri nedeniyle bir kaç gündür etkili olan sis yörede seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sunuyor.