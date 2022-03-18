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Doğan kardeşler Ringin Sultanları’ndan 2 kupayla döndü

Spor 18.03.2022, 12:34
Doğan kardeşler Ringin Sultanları’ndan 2 kupayla döndü
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İstanbul’da düzenlenen Ringin Sultanları Kick Boks organizasyonunda, Kaş Belediyesi'nin sporcuları Zeliha ve Zehra Doğan, 2 kupanın sahibi oldu.