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Doğan kardeşler Ringin Sultanları’ndan 2 kupayla döndü
Spor
18.03.2022, 12:34
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İstanbul’da düzenlenen Ringin Sultanları Kick Boks organizasyonunda, Kaş Belediyesi'nin sporcuları Zeliha ve Zehra Doğan, 2 kupanın sahibi oldu.
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