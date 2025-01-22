Yol üstü ödemeler ve çözümler konusunda Avrupa’nın şirketten şirkete hizmet veren lider mobilite platformu DKV Mobility, Azerbaycan pazarına girdiğini açıkladı.

DKV Mobility müşterileri artık DKV Card’ı Azerbaycan’da da yakıt ikmali için kullanabiliyor. Uygulama Azpetrol benzin istasyonlarında başladı. Hem TIR’ların hem de binek araçlarının kullanabildiği Azpetrol istasyonları otoyolların uygun noktalarında yer alıyor. Müşteriler bu istasyonlarda dizel veya AdBlue almak için DKV Card kullanabiliyorlar.

Avrupa ve Asya arasında bir geçiş kapısı işlevi gören Azerbaycan, düşük yakıt fiyatları ve gelişmiş altyapısıyla uluslararası taşımacılık sektörü için önemli bir merkez üs konumuna sahip.

DKV Mobility Azerbaycan’daki hizmet ağını yeni istasyonlar ve iş ortaklarıyla daha da genişletmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan DKV Mobility Ülke Müdürü Deniz Çokcoş Sezer şunları söyledi:

“Azerbaycan, müşterilerimizin birçoğu için çok önemli bir taşımacılık üssü. Hizmet ağımızı genişleterek buradaki yerel mobilite talebini karşılayabildiğimiz için mutluyuz. Azpetrol istasyonlarının ağımıza katılması Azerbaycan’da mobilite hizmetlerimizi daha da geliştirmek yönünde atacağımız adımların ilki.”