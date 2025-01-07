Boşanma Davasının Detayları

Öğretmen N.K., geçimsizlik gerekçesiyle ikinci eşi F.K.’ye boşanma davası açarak maddi ve manevi tazminat, iştirak ve yoksulluk nafakası talebinde bulundu. F.K. ise eşinin iddialarını reddederek karşı dava açtı ve kendisi için nafaka talep etti.

Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi, iki yıl süren davanın sonunda tarafların eşit kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme, boşanma davasında N.K.’nın eşinin önceki evliliğinden olan çocuklarına yönelik davranışlarını ve eşine fiziksel şiddet uyguladığı iddialarını dikkate alarak nafaka talebini reddetti. Bunun yerine, düzenli bir geliri olmadığı belirtilen F.K.’ye aylık 3 bin TL nafaka ödenmesine karar verdi.

Mahkeme Kararı ve Gerekçesi

Mahkemenin gerekçeli kararında, tarafların ortak hayatı temelinden sarsan davranışları sebebiyle boşanmalarına hükmedildiği ifade edildi. Karar metninde, "Eşlerin birliğin temelinden sarsılmasına sebep olan davranışları eşit kusur teşkil etmektedir," denildi.

Avukatlardan Açıklamalar

F.K.’nin avukatı Ayşegül Birtane İpek, müvekkilinin düzenli bir gelire sahip olmadığını belirterek, mahkemenin bu durumu dikkate aldığını ve nafaka bağladığını söyledi. Kararın üst mahkemeye taşındığını aktaran İpek, “Bölge Adliye Mahkemesi kararını bekliyoruz,” dedi.

N.K.’nin avukatı ise karara ilişkin bir açıklama yapmadı.

Tepkiler ve Hukuki Tartışmalar

Karar, nafaka sisteminin işleyişi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Kadın hakları savunucuları, mahkemenin kararını eleştirirken, bazı kesimler de tarafların eşit kusurlu bulunmasını destekledi.

Davanın üst mahkemeye taşınmasıyla birlikte, nihai kararın nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.