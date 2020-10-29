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Ziyarete kapatılan mezarlıklarda denetim

DİYARBAKIR'DA İL HIFZISSIHHA KURULUNUN PANDEMİ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MEZARLIK ZİYARETLERİNİ YASAKLAMASININ ARDINDAN BAĞLAR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE EMNİYET GÜÇLERİYLE BİRLİKTE YENİKÖY MEZARLIĞINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

DİYARBAKIR 29.10.2020, 12:48
Ziyarete kapatılan mezarlıklarda denetim

Diyarbakır’da İl Hıfzıssıhha Kurulunun pandemi tedbirleri kapsamında mezarlık ziyaretlerini yasaklamasının ardından Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve emniyet güçleriyle birlikte Yeniköy Mezarlığında denetim gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararların ardında mezarlık bölgelerinde sıkı denetimler uygulanmaya başlandı. Kentin en büyük mezarlıklarından olan Yeniköy Mezarlığında oluşabilecek yoğunluğa karşı zabıta ve emniyet güçleri iş başındaydı. Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ile koordineli çalışarak ortak denetim gerçekleştirdi.

Mezarlıklar girişlere kapatılırken vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı hatırlatılarak toplum sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirlere uymaları istendi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kısıtlama uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik de kontroller gerçekleştiren ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklar bölgesinde aldıkları tedbirlerle öne çıktı.

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