Zeynel Abidin Toprak Diyarbakır defterdarı olarak atandı
DİYARBAKIR DEFTERDARLIĞI GÖREVİNE VEKALETEN ATANAN ZEYNEL ABİDİN TOPRAK, GÖREVİNE BAŞLADI. MESLEKİ HAYATINDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENEN TOPRAK, BİLGİ BİRİKİMİNİ DİYARBAKIR DEFTERDARLIĞI GÖREVİNDE DEVAM ETTİRECEK.
Diyarbakır Defterdarlığı görevine vekaleten atanan Zeynel Abidin Toprak, görevine başladı. Mesleki hayatında önemli görevler üstlenen Toprak, bilgi birikimini Diyarbakır Defterdarlığı görevinde devam ettirecek.
Defterdarlar kararnamesi kapsamında Mardin İl Muhasebe Müdürlüğü görevini yürüten Zeynel Abidin Toprak Diyarbakır Defterdarlığına atandı. Mardin’de görev yaptığı süre zarfında halkın gönlünde taht kuran ve aslen Silvanlı olan Toprak’ın şehirden ayrılması Mardin halkı tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanırken, yeni görevine ise dualarla yolculandı.
Mükellef ve kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile kurduğu verimli diyalogla bilinen Toprak, “Mardin’de çalıştığım süre içerisinde halkla çok güzel diyaloglarım oldu hepsi çok güzel insanlardı ben herkesten memnundum Allah kendilerinden razı olsun. Bizler için görev her yerde kutsaldır, Türkiye’nin her yeri bizim için aynıdır. Böyle bir görev bize verilmişse bizde layıkıyla yerine getirmek zorundayız. Kapımız her kesime açık olacaktır” dedi.
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