Zerzevan Kalesi içme suyuna kavuştu

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Zerzevan Kalesinin içme ve kullanma suyuna kavuşması amacıyla yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

DİSKİ, Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullanılan ve 2020’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Çınar ilçesi Demirölçek Mahallesindeki Zerzevan Kalesi’ne Aşağıkonak Mahallesinde açtığı kuyudan su vermeye başladı. Aşağıkonak Mahallesinde, saniyede 15 litre su üreten kuyudan tarihi alana kadar 2 bin 800 metre su şebeke hattı çeken ekipler, suyu seyyar ve mevcut lavabolara ulaştırıldı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, içme suyunun teminin sağlandığı Zerzevan Kalesinde incelemelerde bulunarak personelden bilgi aldı. Zerzevan Kalesine, kullanma ve içme suyuna kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tutşi, içme suyu ve altyapı çalışmalarından sonra tarihi alanın daha fazla ziyaretçi ağırlayacağını belirtti. Tutşi, “Çalışmalarımızı 10 Mayıs olarak tamamlamayı hedeflemiştik. Arkadaşlarımızın özverili çabası sonucu, içme ve kullanma suyunu daha erken tarihte vermeye başladık. Bilindiği üzere tarihi alan, yakın zamanda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu önemli organizasyonlar öncesi çalışmalarımızı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Tarihi kalenin zarar görmemesi için içme ve kullanma suyunu Aşağıkonak Mahallesi kuyularından temin ettiklerini vurgulayan Tutşi, kentteki her haneye kesintisiz içme suyu sağlamak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüreceklerini kaydetti.