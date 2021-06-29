Zerzavan’a destek ziyaretleri devam ediyor

Karacadağ Kalkınma Ajansın’dan tarihi Zerzevan Kalesine yeni destek ziyareti gerçekleşti.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken ve Doğunun Efes’i olarak bilinen Zerzevan Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Zerzavan Kalesinin çehresini değiştirecek projelere destek veren Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı Zerzevan Kalesini ziyaret ederek, Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun’dan kazı ile ilgili bilgi aldı.