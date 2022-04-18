Faaliyete girdiği kısa sürede nam salan Zarife Hanım Pastaneleri, Diyarbakır’ın ağzını tatlandırmaya başladı.

Diyarbakır’da tatlı sektöründe yeni faaliyetlerine başlayan Zarife Hanım Pastaneleri, fıstıklı baklava, cevizli kadayıf, cevizli sargı burma, soğuk baklava gibi birçok çeşidi tatlı severlerle buluşturdu. İlk şubelerinin Kayapınar ilçesi Medya Mahallesinde olduğunu aktaran pastane şube müdürü Recep Korkut, insan sağlığının kendileri için öncelikli olduğunu kaydetti. Korkut, “İmalatımızda özenle hazırladığımız tatlılarımızda kesinlikle katkı maddesi kullanmıyoruz. Tüm çeşitlerimiz, doğal ve taze ürünlerden oluşmaktadır. İnsan sağlığı bizler için önceliklidir. Tatlılarımızda, glikoz, tatlandırıcı ve kimyasal bir malzeme kullanmıyoruz. Son derece temiz ve hijyenik ortamda, tamamen doğal ürünlerden hazırlanan kendine has soğuk baklava lezzetimizi tatması için tüm vatandaşlarımızı şubemize bekliyoruz” dedi.