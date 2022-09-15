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Zabıta ekiplerinden okul servislerine denetim
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
DİYARBAKIR 15.09.2022, 13:56
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Zabıta Daire Başkanlığı, öğrencilerin güven içerisinde ulaşımlarının sağlanması, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafı haklarının korunması amacıyla servis araçlarında denetim yaptı.
Denetimlerde, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”nde belirtilen şartlar taşıyıp taşımadığı kontrol edildi.
Okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlere ayrıca sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyeti de yapıldı.
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|1
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|4
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|5
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|5
|13
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|5
|12
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|1
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