Z-5 otobüs hattı güzergahı revize edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Z-5 otobüs güzergahını, Oto Galericiler Sitesi ve Gözeli Mahallesi Kavşağına uzattı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların hastane, eğitim, sağlık, ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla oluşturduğu toplu ulaşım ağı hizmet vermeye devam ediyor.

Artan nüfus ve yeni yerleşim yerlerinin oluşması dolayısıyla Ahmet Kaya Caddesi - üniversite yönünde hizmet veren Z-5 hattı güzergahı revize edilerek yeniden düzenlendi.

Vatandaşın talebi üzerine Z-5 otobüs güzergahı, Oto Galericiler Sitesi ve Gözeli Mahallesi Kavşağına uzatıldı.

Otobüsler yeni güzergahlarda 12 Ocak’tan itibaren hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.