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"Yurt dışında üniversite okumak artık hayal değil"

Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı yetkilisi Botan Dalmış; yurt dışında üniversite okumanın artık halay olmadığını söyledi.

DİYARBAKIR 16.11.2021, 14:18
"Yurt dışında üniversite okumak artık hayal değil"

Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı yetkilisi Botan Dalmış; yurt dışında üniversite okumanın artık halay olmadığını söyledi.

Dalmış, Türkiye’deki üniversite sınavında istediği sonucu alamayanların yeniden hazırlanmasına veya üniversite okumaktan vazgeçmesine gerek olmadığını belirterek, "Siz de gerekli şartları sağladığınız takdirde istediğiniz bölümü yurt dışında en avantajlı şekilde okuyabilirsiniz. İstediğiniz bölümü kazanamadığınız takdirde hayallerinizden vaz geçmenize gerek yok. Çünkü, Türkiye’deki özel üniversitelere kıyasla çok daha uygun ücretlerle yurt dışında üniversite eğitimi alabilirsiniz. Üstelik bunu yaparken yalnızca lise diplomasına ihtiyacınız olacak. Bir başka deyişle, yurt dışında üniversite okumak için herhangi bir sınava girmenize gerek yok. Yurt dışında üniversite okumayı kafanıza koyduysanız tek yapmanız gereken sizi en iyi şekilde yönlendirecek bir danışmanlık şirketi ile çalışmak. Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak uzman kadromuz ile yıllardan bu yana tüm öğrencilerimize aradıkları hizmeti en iyi şekilde sunuyoruz. Öğrencilerimizin tüm problemlerine hızlı ve kaliteli bir şekilde çözüm buluyoruz" dedi.

Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı yetkilisi Botan Dalmış, üniversite hayali olan gençlere tavsiyelerde bulundu. Dalmış, "Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı’ndan hizmet almayı tercih ettiğiniz takdirde kendinizi bir anda yurt dışındaki güzel bir üniversitede istediğiniz bölümü okurken bulabilirsiniz. Hem ülke hem de okul seçiminde sizlere yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra, okula başvuru ve kayıt sürecinden tutun da vize işlemlerine ve hatta uçak veya otobüs bileti bulmanıza kadar neredeyse her konuda sizlerin yanında oluyoruz. Türk öğrencilerin bilhassa Ukrayna, Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek gibi ülkelerde üniversite okumak istediği biliniyor. Buna ek olarak, Malta ve Kosova gibi ülkelerin son yıllarda sunmuş oldukları eğitim kalitesiyle öne çıktıklarını söyleyebiliriz. Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı; hem üniversiteler hem de dil okulları konusunda size tam da ihtiyacınız olan danışmanlık ve rehberlik hizmetini sunuyor" şeklinde konuştu.

"Lise diplomasıyla üniversite okuyabilirsiniz"

Botan Dalmış; yurt dışında eğitim almanın zannedildiği kadar pahalı olmadığını ifade ederek öğrencilere süreç hakkında bilgi verdi. Dalmış, "Her şeyden önce, yurt dışındaki herhangi bir üniversiteye kayıt olmak için sınava girmenize veya belirli bir taban puana sahip olmanıza gerek olmadığını bilmelisiniz. Lise veya dengi bir okuldan alacağınız diploma size yurt dışında üniversite okumanın kapısını açacaktır. Lise diploması dışında ihtiyacınız olan farklı belgeler de mevcut. Sağlık raporu, taahhütname, muvafakatname, pasaport fotokopisi ve fotoğraf gerekli olabilir. Hangi belgelerin istendiğini üniversiteden öğrenmeniz daha doğru olacaktır. Yurt dışında üniversite okumanın en büyük avantajı size istediğiniz bölümü tercih etme şansını sunması. Bir başka deyişle, lisede hangi alanda okuduğunuzdan bağımsız olarak istediğiniz her bölümü herhangi bir engel olmadan seçebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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