Yetim ve öksüz çocuklara futbol alt yapısı imkanı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun mahalle ziyaretleri sırasında tespit edilen yetim ve öksüz çocuklara önce belediyenin giyim mağazası tarafından giysi desteği sağlanıyor, ardında da isteyenler Bağlar Belediyespor’un futbol alt yapısına alınıyor.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede bulunan yetim ve öksüz çocuklara sahip çıkmak için örnek bir çalışma başlattı. Başkan Beyoğlu’nun mahalle ve ev ziyaretleri sırasında anne veya babalarını kaybettikleri tespit edilen çocuklar kayıt altına alınarak önce ailelerinin ayni ve nakdi ihtiyaçları karşılanıyor. Daha sonra çocukların giysi ihtiyacı belediyenin giyim mağazası üzerinden yerine getiriliyor. Başkan Beyoğlu’nun talimatıyla, isteyen çocuklar Bağlar Belediyespor’un çeşitli spor branşlarındaki alt yapısına alınıyor.

Bayram öncesinde çocukların yüzü güldürülüyor

Çoğunluğu yetim ve öksüzlerden oluşan 31 çocuğa yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Bağlar Belediyesi’nin giyim mağazası aracılığıyla yazlık giyim desteği sağlandı. Organizasyona Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun yanı sıra eşi Dürdane Beyoğlu ile çocuklar ve aileleri katıldı. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik giyim desteğinin bayrama kadar devam edeceği kaydedildi.

"Tüm çocukları mutlu gönderin"

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Beyoğlu, mağaza yöneticilerine, “Buraya gelen çocukların tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayarak mutlu gönderin” talimatını verdi.

Organizasyona büyük ilgi gösteren çocukların aileleri, anlamlı destek nedeniyle Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.