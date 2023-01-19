Yenişehirli muhtarlar aile okulunda

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi ile Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Aile Okulu Projesi çerçevesinde köy ve mahalle muhtarlarına yönelik olarak eğitim düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Aile Okulu Projesi dahilindea Yenişehir ilçesine bağlı köy ve mahalle muhtarlarına yönelik Üçkuyu Mahallesi’nde bulunan Yenişehir Belediyesi Eko Park Toplandı Salonunda eğitim düzenlendi.

Ailenin toplumun en temel taşı olduğunu belirten Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Üçköylüoğlu, “Özveriyle bu toplantıya katılmanız bizleri çok mutlu etti. Aile toplumun en temel taşıdır. Bizim de kurumlar içerisindeki en temel taşımız sizlersiniz. Ailemizin içerisinde bulundukları, okula devam etmeyen öğrencileri ve ailenin öğrenciye yanlış yaklaşımını öncelikle sizler görebiliyorsunuz. Bizlerle irtibata geçtiğiniz takdirde gerekli önlemleri sizin desteğiniz ile almış oluyoruz. Sizlere, Halk Eğitim Müdürlüğümüze, Yenişehir Belediyemize, eğitmenimiz Ali Tevşin’e çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Aile Okulu Projesi çerçevesinde düzenlenen eğitime Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Üçköylüoğlu, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuray Hurata, Aile Okulu eğitimcisi Ali Tevşin, Yenişehir ilçesine bağlı köy ve mahalle muhtarları katıldı.