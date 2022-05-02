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Yenişehir’den bayram sevinci
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçe belediye ekipleri sabah namazında vatandaşları unutmadı, bayram ikramlıkları dağıttı.
DİYARBAKIR 02.05.2022, 12:59
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçe belediye ekipleri sabah namazında vatandaşları unutmadı, bayram ikramlıkları dağıttı.
Diyarbakır Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci’nin talimatlarıyla ilçe genelinde bulunan camilerde Ramazan bayramı münasebetiyle sabah saatlerinde namaza gelen vatandaşlara bayramlık ikramlıkları yapıldı. Binlerce paket halinde dağıtılan ikramlıklar belediye ekipleri tarafından Başkan Beşikçi’nin bayram selamıyla teslim edildi.