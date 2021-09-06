Yenişehir’de yeni eğitim yılı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede bulunan okulları ziyaret ederek yüz yüze eğitimin ilk dersinde öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Ülke genelinde, tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki 18 milyon dolayındaki öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin üzerinden geçen 1,5 yılın ardından tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı. Sabahın erken saatlerinde öğrenciler ile birlikte okullara ziyaret eden Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilçemizde bulunan tüm okullarda Covid-19 tedbirlerini alarak yeni eğitim öğretim yılına başlatmış bulunduklarını söyledi. Yenişehir Güzel Sanatlar Lisesinde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Beşikci, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini söyledi. Başkan Beşikci, “Başta sağlığımız olmak üzere eğitim ve öğrenimimiz için alınan tedbirlere herkesin uyması gerekmektedir. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Okullarımızın rutin temizliği sıklaştırılacak, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve diğer okul çalışanlarımızın el hijyeni için, su ve sabun ile el yıkama olanakları aksamayacak. Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerimiz öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızın kalabalık gruplar oluşturmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hazırladıkları yağlı boya tablo çalışmasını Başkan Beşikci’ye hediye etti.