Yenişehir’de ‘Yanıbaşınızdayız’ projesi 5 bin 200 haneye ulaştı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından ilk kez hayata geçirilen 13 Maddelik ’Yanıbaşınızdayız’ Sosyal Destek Projesi ile 5 bin 200 haneye ulaşıldı.

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile hayata geçirilen ’Yanıbaşınızdayız’ projesi ile ilçede ikamet eden 5 bin 200 vatandaşa gıda, ulaşım, kırtasiye, sınavlara hazırlık soru bankası, yeni doğan bezi, taziye paketi, sosyal market kartı, giyim, bisiklet, mobilya, beyaz eşya desteklerinde bulunuldu. Yenişehir ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için azami gayret gösterdiklerini belirten Başkan Beşikci, ilçe genelinde imkanı kısıtlı vatandaşlar başta olmak üzere çocuk, genç, kadın, yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin mevcut sorunlarına yönelik olarak yenilikçi ve etkili çözümler üretebilmek amacıyla ’Yanıbaşınızdayız’ projesini hayata geçirdiklerini kaydetti. Başkan Beşikci, “Sosyal Belediyecilik uygulamalarımız çerçevede hayata geçirdiğimiz projemiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için azami gayret gösteriyoruz. Bu projemiz ile hemşerilerimize 2 bin 950 gıda kolisi, 2 bin adet et paketi, bin 600 paket yeni doğan bezi, 400 adet yaşlı bakım paketi, 200 adet taziye evi paketi, bin 300 çocuğumuza kıyafet, 370 öğrencimize ulaşım kartı, 650 öğrencimize sınavlara hazırlık soru bankaları, 40 yeni evli çiftlerimize mobilya ve beyaz eşya desteği, 4 özel gereksinimli vatandaşımıza tekerlekli sandalye, 8 hemşehrimize akülü araba, 7 öğrencimize dizüstü bilgisayar, 10 çocuğumuza tablet ve bin 200 vatandaşımıza Sosyal Market Kartı dağıttık. Böylece ilçemiz genelinde 5 bin 200 haneye ulaşarak belediye olarak her taleplerinde hemşerilerimizin yanı başlarında olduğumuzu hatırlatmış olduk” dedi.