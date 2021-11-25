Yenişehir’de temizlik araçlarına denetim

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, daha temiz bir Yenişehir için belediye bünyesinde bulunan temizlik araçlarını sahaya çıkmadan yerinde denetledi.

Yenişehir ilçe belediyesi tarafından cadde ve sokaklardaki çöplerin hızlı şekilde toplanması ve temizliğin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan araçlar sabahın erken saatlerinde denetimden geçti. İlçede temizlik konusunda vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla periyodik olarak araçların denetlendiğini belirten Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, periyodik olarak bakım ve onarımlarını denetlediklerini, araçlar ile pırıl pırıl bir Yenişehir oluşturmak istediklerini kaydetti. Yenişehir Belediyesi temizlik ekiplerinin çevre temizliğinin sağlanması ve vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbirleri ve önlemleri aldığını aktaran Başkan Beşikci, “Ekiplerimiz her türlü evsel katı atık ve çöpün toplanması ve aktarma istasyonuna naklini sağlamak, cadde ve sokakların el marifeti ile temizlenmesi ve süpürülmesi, cadde, sokak, ana arter ve yolların makine marifeti ile süpürülmesi ve temizlenmesi; cadde ve sokakları arazöz ile yıkanması ve sulanması, ilçemiz genelinde bulunan konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi gibi çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. Ekiplerimiz çevremizi olumsuz yönde etkileyebilecek, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengenin bozulmasını önlenmektedir" diye konuştu

Yapılan denetimlerin ardından Başkan Beşikci belediye temizlik personellerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, hayırlı işler dileklerinde bulundu.