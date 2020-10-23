Yenişehir’de korona virüs denetimi devam ediyor
DİYARBAKIR’IN YENİŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ KORONA VİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA YAYIMLADIĞI YENİ GENELGEYLE, BİR HAFTA BOYUNCA FARKLI ALANLARDA YAPILMASI PLANLANAN KORONA VİRÜS DENETİMLERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.
Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında yayımladığı yeni genelgeyle, bir hafta boyunca farklı alanlarda yapılması planlanan korona virüs denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen korona virüs konulu genelge kapsamında başlattığı denetimleri sürdürüyor. Yayımlanan genelgeye göre, 19 Ekimde başlayan ve bir hafta boyunca farklı alanlarda sürdürülecek olan denetimler, bugün beşinci gününe girdi. Sırasıyla, eğlence yerleri, kafe, restoran, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşım araçları, havalimanı, gar, otogar, organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştıran fabrikalar ve işletmelerin denetimini sağlayan Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, izolasyona tabi tutulan kişileri de takibe aldı. Bugünse ekipler tarafından, AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar ve spor tesislerinin denetimleri gerçekleştirildi. Ekipler yarın, vatandaşların kalabalık halinde bulunabilecekleri kamuya açık olan, cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerlerinde denetim yapılacak.
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