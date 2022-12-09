Yenişehir’de halk oyunları çalıştayı düzenlendi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, öz folklorik yapıyı sürdürebilmek ve modern çağa entegre edebilmek amacıyla Halk Oyunları Çalıştayı düzenledi.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen Çalıştaya; Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Cebe, Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Remzi Tekin, Yenişehir Belediyesi Spor Koordinatörü İbrahim Ertaş, Dicle Üniversitesi devlet konservatuvarı halk oyunları mezunları, Yenişehir Belediyesi halk oyunları ekibi ve Diyarbakır ilinden çeşitli daldaki halk oyunları uzmanları ve müzisyenler katıldı.

Amaçlarının geleneksel folklorik öğeleri bozmadan yeniliğe geçiş sağlamak olduğunu belirten Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Cebe, belediye olarak düzenledikleri çalıştay ile Diyarbakır ilinde yaşayan, halk oyunlarına yıllardır gönül vermiş halk oyunları uzmanları ile Dicle Üniversitesi devlet konservatuvarı halk oyunları mezunlarını bir araya getirerek geleneksel folklorik öğeleri bozmadan yeniliğe geçiş sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Cebe, “Günümüzde insanların kendi içlerindeki duygularını folklorik öğelerden beslenerek sahneye yansıtması çok önemli. Bunu da en iyi şekilde başaran yılların emektar halk oyunları uzmanları ile genç mezunlarımız yapmayı planladığımız halk oyunları gösterilerimizde bir araya gelerek bu duyguları daha anlamlı hale getireceklerdir. Hem bu gösterimizin gerçekleşmesi hem de kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yöndeki çalışmalarımızı ve desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Remzi Tekin, yaklaşık 1,5 senedir 20’ye yakın halk oyunları eğitimcileriyle birlikte ülkenin her yöresindeki oyunları tanıtmaya çalıştıklarını vurguladı. Tekin, “Amacımız coğrafyamızın tüm yönlerini harmanlayıp sahnelemek. Amacımız öz folklorik yapımızı sürdürebilmek ve modern çağa entegre edebilmektir” diye konuştu.

Halk oyunları uzmanı Bilal Altınboğa ise bu imkanı halk oyunları camiasına sundukları için Yenişehir Belediyesi Başkanlığına müteşekkir olduğunu belirterek, alaylılar ile mekteplilerin böyle bir araya gelerek önemli çalışmalara imza atacaklarından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.