Yenişehir’de gençlik buluşması

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ’Yenişehir Gençlik Buluşmaları’ etkinliği düzenledi.

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci’nin gençlere yönelik vermiş olduğu desteklerin yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçede gençlerin motivasyonlarını arttırmak amacıyla Fabrika Mahallesi’nde bulunan Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Eren Şahin Konferans Salonu’nda bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte tiyatro oyuncuları, Doğan Tank, Tuncay Kaynak, fizyoterapist osteopat Ali Karabulut, psikolog Mücahit Aköz, kişisel gelişimde Umutlu Yarınlar, sağlıklı bedenler güçlü beyinler, doğru hafıza kontrolü başlıkları ile sunumlar gerçekleştirdiler. Kişisel gelişimde umutlu yarınlar sunumunda oyuncu Tuncay Kaynak, tiyatro insanı insana insanla anlatma sanatı olduğunu kaydederken kendini doğru ifade etmek için tiyatro eğitimi önemli olduğunu vurguladı. Kaynak, tiyatronun meslek seçimi yapılmadan tüm hayatın içinde var olması gerektiğini belirtti.

Oyuncu Doğan Tank ise, kişisel gelişimde umutlu yarınlar sunumuyla sosyal medyayı ve interneti doğru kullanmanın yollarını kaydetti. Tank, “Güzel yönlerinden faydalanmalıyız. Sosyal ağda keşfet bölümünde kaydıran değil içerik ürettiğinden dolayı kaydırılan olmak önemlidir. Bu konuda Ailelerimiz bizlere hep doğru yolu gösterecektir. Bu nedenle ailemize güvenmeliyiz" dedi.

Fizyoterapist Osteopat Ali Karabulut ise Sağlıklı Bedenler, Güçlü Beyinler sunumuyla "Diyarbakır’a ilk defa geliyorum. Buradaki öğrenciler daha dinçler. Hepimiz bir amaç için yaşıyoruz. Bir çoğumuzun amacı başarıya ulaşmak için çabalamak. Dünya nüfusunun yüzde 80’i eklem ağrılarına sahiptir. Öğrencilerin çoğu sınav zamanlarında başarıya ulaşmak için yanlış duruş ile ders çalışabiliyorlar, bu nedenle de ileriki yaşlarında eklem şikayetlerine sahip olabiliyorlar” diye konuştu.

Psikolog Mücahit Aköz. “Hepimiz büyük bir potansiyel ile dünyaya geliyoruz. Görerek ve duyarak öğreniyor, becerilerimizi geliştiriyoruz. Belli bir yaştan sonra hayal gücü, merak ve heyecan duygularımızı kaybetmeye başlıyoruz. Esas problemimiz yeni beceriler edinmemek değil, zaten sahip olduğumuz becerileri koruyamamak. Dâhi doğulur mu, yoksa dâhi olunur mu? diye hep sorulur. Asıl soru ‘Nasıl dahi kalırız’ olmalı” şeklinde konuştu.