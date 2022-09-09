Yenişehir’de gece, gündüz temizlik devam ediyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün ilçe genelinde yapmış olduğu temizlik ve çöp konteyneri üretim çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile 7/24 esasına göre çalışan temizlik işleri müdürlüğünün temizlik faaliyetlerinin yanı sıra, makine ikmal bakım ve onarım müdürlüğü de çöp konteyneri üretimini sürdürüyor. Yenişehir ilçesinin 42 mahallesinde 260 personel ile 7/24 görevlerinin başında olduklarını belirten Temizlik İşleri ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Mücahit Kavak, ilçeyi çok sevdiklerini ve önem gösterdiklerini kaydetti. Kavak, “Bizler belediye olarak Yenişehir ilçemizi çok seviyoruz, çevrenin temizlenmesine ve doğasının korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle de 7/24 ilçemizin kırsal ve merkez toplamda 42 mahallesinde 260 personelimizle temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde her akşam 12 pazar yerimizi yıkıyor, ihbar hattımıza gelen yollardaki ölü hayvan ihbarlarına hemen müdahale ederek alandan kaldırılmasını sağlıyoruz. Her mahallemiz için ayrı ayrı belirlediğimiz çöp toplama saatlerimizde personelimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalarla şimdiye kadar 200 bin ton evsel atık topladık. Bu konuda duyarlılık gösteren ve temiz bir dünyada yaşamak için özen gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

“Çöp konteyneri üretiyoruz, hayvansal atıkları gübre olarak kullanıyoruz”

Mücahit Kavak, sokaklara yerleştirdikleri çöp konteynerini ve parklardaki kovaları düzenli olarak bakım ve onarımlarını gerçekleştirirken aynı zamanda da makine ikmal bakım ve onarım müdürlüğü yenilerini ürettiğini belirtti. Kavak, “Şimdiye kadar 2 bin 150 adet çöp kovası, 2 bin 340 adet ise çöp konteyneri ürettik. Ürettiğimiz çöp konteynerleri ile çöp kovalarımızı talep eden diğer belediyelerimize de gönderiyoruz. Hayvansal atıkları gübre olarak kullanıyoruz. İlçemiz tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir yer. Bu nedenle bazı mahallelerimizde hayvansal atık toplama yerleri belirledik. Bu atıkları günün belirli saatlerinde toplayarak, bizlerden tarlalarında gübre olarak kullanmak isteyenlere ulaştırıyoruz. Bu durumdan hem bizler hem de çiftçilerimiz çok memnun kalıyor. Bugüne kadar toplamda 30 bin ton hayvansal atık topladık” diye konuştu.