Yenişehir’de dinamik denetim süreci devam ediyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, dinamik denetim sürecinde herkese büyük sorumluluk düştüğünü ve bu süreçte tüm vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyledi.

Yenişehir ilçesinde kontrollü normalleşme sürecinin sürdürülebilirliğini ve tam normalleşmenin sağlanması amacıyla dinamik denetim süreci aralıksız bir şekilde devam ediyor. Korona virüs risk durumuna göre mavi renkle düşük riskli iller arasında bulunan Diyarbakır’da dinamik denetim süreci Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile hafta sonu da devam ediyor.

Kentin en işlek caddelerinde, toplu taşıma araçlarında ve işyerlerinde denetimlerini artıran Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri işletmecilere tedbirlere uyulmaları, vatandaşlara da tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

“Başa dönmemek için herkese büyük sorumluluklar düşüyor”

Yapılan denetimlerle ilgili olarak açıklama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, denetimlerde rehberlik etmek, vatandaşı ikna etmek, onları kurallara daha iyi şekilde uymaya teşvik etmek istediklerini kaydetti. Kaymakam Beşikci, “Başa dönmemek için herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bu nedenle vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz” dedi.