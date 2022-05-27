Yenişehir’de cadde ve sokaklar yenileniyor

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilitli parke yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğünün ilçede şehir içi ulaşım ağını kolaylaştırmak ve ilçeyi daha modern bir görünüme kavuşturabilmek amacıyla kırsal mahallelerde kilitli parke ve bordür döşeme çalışmalarına başladığını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede artan nüfus ve göç ile beraber modern yerleşim yerlerinin oluştuğunu söyledi. Başkan Beşikci, “Baharın gelmesiyle birlikte ilçemiz genelindeki yeni yerleşim alanlarında hasarlı yollarımızı onarmaya, alt yapı çalışmalarını sürdürmeye ve kaldırımlarımızı düzenleme çalışmalarına başladık. İhtiyaç duyulan özellikle kırsal mahallelerimizde çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Çimenler Mahallesi’nden başlamak üzere ilçemizdeki kırsal mahallerimizde bulunan yollarda alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra kilit parke ve bordür döşeme çalışmalarını sürdürecektir. Bu amaçla kırsal mahallelerimizde ve bu mahallerimize bağlı köylerimizdeki yollarımızda toplamda 82 bin 500 metrekare kilitli parke taşı ile 32 bin 850 metre bordür taşı döşeyeceğiz. Kilitli parke taşı ve bordür döşenmemiş yol kalmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.