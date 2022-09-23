Yenişehir’de bağımlılıkla ortak mücadele

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, bağımlılıklara yönelik olarak koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile iş birliği protokolü imzaladı.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Yeşilay Cemiyeti Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Muhammed Ay ve Yeşilay Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Fesih Aktaş, bağımlılıklara yönelik ortak mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında iş birliği protokolü imzaladı.

Yapılan iş birliği protokolü ile ilgili konuşan Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, bağımlılığın evrensel bir sorun olduğunu belirterek, “Günümüz Dünyası’nda bağımlılık evrensel bir sorun hâline gelmiştir. Yenişehir Belediyesi olarak bu evrensel sorun ile mücadele etmek amacıyla Yeşilay Cemiyetimiz ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile imzaladığımız bu iş birliği protokolümüz çerçevesinde tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarıyla mücadelede toplumsal desteğin sağlanmayı, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı ve bilinçlendirici faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız" dedi.

Temel, “Yürüteceğimiz faaliyetlerin daha çok insana ulaşabilmesi adına Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci’nin talimatları ile belediyemiz ile Yeşilay Cemiyeti bünyesinde bir koordinasyon birimi oluşturacağız. Koordinasyon birimimiz ile ilçemiz genelinde her yaştaki vatandaşımıza yönelik olarak her tür bağımlılıkla ilgili eğitim verip, etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca yine protokolümüz çerçevesinde Yeşilay Elçilerinin esnaflarımıza yönelik olarak düzenleyeceği bilgilendirici faaliyetlerine bizler de destek vereceğiz. Protokolümüzün İlçemize ve bu konuda mücadele veren vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ ifadelerinde bulundu.

Protokol’ün ardından açıklama yapan Yeşilay Cemiyeti Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Muhammed Ay ise, "Gündemimizde olan ve çok ağır bedeller ödediğimiz, özellikle gençlerimizi, insanımızı ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bütün maddelere karşı bugün bir duruş gösteriyoruz. Bugün imzaladığımız işbirliği protokolü ile Yenişehir Belediyesi ile Yeşilay arasında tam bir iş birliği içerisinde olacağız. Bu hususta bizlere desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız Murat Beşikci olmak üzere tüm çalışma ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.