Yenişehir’de 65 yaş üzerine hem sanatsal, hem ücretsiz ulaşım hem de evde bakım hizmeti

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, ilçede Yaşlı Destek Programı (YADES) Projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı 65 yaş ve üzeri 9 bin 754 vatandaşa özel hizmet veriyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile hayata geçirilen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara okuma yazmadan teknoloji kullanımına, sağlık hizmetinden kişisel bakıma kadar birçok konuda hizmet veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı 9 bin 754 yaşlının bulunduğunu, 65 yaş ve üzeri bu vatandaşlara yönelik Yaşlı Destek Programı (YADES) Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirten Beşikci, "65 yaş ve üstü yalnız yaşayan, evden çıkmakta zorluk yaşayan, evde bakım hizmetine gereksinim duyan yaşlılar ile kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yaşlıların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına YADES Projesi’ni başlattık. Projemizle belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Aziziye Mahallemizdeki Ahi Evran Parkı İkinci Bahar Millet Kıraathanesi ile Kooperatifler Mahallemizde bulunan İkinci Bahar Millet Kıraathanemizde vatandaşlarımıza dinlenme, kitap ve gazete okumalarını, haftanın bir günü saç bakımlarını, günlük şeker ve tansiyon ölçümlerini alma gibi imkanlar sunuyoruz. Bu imkanlarımızın yanında haftanın belirli günlerinde teknoloji kullanımı, okuma yazma, sağlıklı yaşam, iletişim gibi konularda seminerlere, sinema, tiyatro, konser, il içi kültürel ve sanatsal gezi gibi etkinliklere de katılımlarını sağlıyoruz” dedi.

Sosyal taksiler ile ücretsiz taşıma

Beşikci, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sosyal taksiler ile banka, hastane ve kamu kurum ve kuruluşlara ulaşım hizmeti de verildiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın vakitlerini daha nitelikli geçirebilmeleri için ebru ve satranç gibi hobi kurslarımızla birlikte Kuşaklar Arası Etkileşim Projemiz ile gençlerle yaşlılarımızı bir araya getirerek iki nesil arasında dayanışmayı güçlendiriyoruz. Yaşlılarımızdan oluşan Koca Çınarlar Korosu’yla da onlardan eski Diyarbakır türkülerini dinleme şansı buluyoruz" diye konuştu.

YADES Projesi ile ayrıca evden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerine gidildiğini anlatan Beşikci, "Sosyal hizmet uzmanı, doktor, psikolog, sağlık memuru, kuaför ve 5 personelden oluşan Evde Bakım ekibimizle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın evlerine gidilerek sağlık taramalarını ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.