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Yenişehir Kaymakamı Beşikci vatandaşlarla bir araya geldi
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci , hafta sonu kısıtlamasında mahalleleri gezerek vatandaşların taleplerini dinledi.
DİYARBAKIR 10.01.2021, 11:52
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci , hafta sonu kısıtlamasında mahalleleri gezerek vatandaşların taleplerini dinledi.Her fırsatta vatandaşları evlerinde ve mahallelerinde ziyaret etmeye büyük özen gösterdiğini belirten Kaymakam Beşikci, kısıtlama günlerinde sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdürerek ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini karşıladıklarını söyledi. Ben u Sen Mahallesini ev ev gezerek mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediklerini aktaran Kaymakam Beşikci, "Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlarımıza valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, belediyemiz ve kaymakamlığımız, ekipleri kimsesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin yardımına koşarak tüm ihtiyaçlarını evlerine götürmektedir. Siz zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Belediye ekiplerimiz sahada sizlerin sağlığı için gece gündüz vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunmak için çalışmaya gayretle devam ediyoruz" dedi.
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