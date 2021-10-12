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Yenişehir Kaymakam Beşikçi, işitme engelli öğrencileri ziyaret etti

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Engelli öğrencilerin sahip oldukları yetenekler doğrultusunda üretken, kendi hayatını idame ettirebilen bireyler haline getirmek en temel vazifemiz olmalıdır" dedi.

DİYARBAKIR 12.10.2021, 13:05
Yenişehir Kaymakam Beşikçi, işitme engelli öğrencileri ziyaret etti

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Engelli öğrencilerin sahip oldukları yetenekler doğrultusunda üretken, kendi hayatını idame ettirebilen bireyler haline getirmek en temel vazifemiz olmalıdır" dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede bulunan Surkent İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek, okul idarecileri ve eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. İşitme Engelliler Okulu’nda eğitim alan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek yakından ilgilenen Başkan Beşikci, okul idarecileri ile birlikte işitme engelli öğrencilerin eğitimlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmaları inceledi. İşitme engelli öğrenciler ile uzun süre ilgilenen Kaymakam Beşikci, bir insanın engelli olması onun diğer insanlar gibi yaşamasına, çalışmasına ve başarılı olmasına engel teşkil etmediğini belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla toplumun her kesimine hizmet götürmek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Sadece işitme engelli değil tüm engelli öğrencilerimizi sahip oldukları yetenekler doğrultusunda üretken, kendi hayatını idame ettirebilen bireyler haline getirmek en temel vazifemizdir. Burada bulunan çocuklarımızın eğitimi için gerekli tüm ihtiyaçları karşılamaktayız’’ şeklinde konuştu.

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