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Yenişehir ilçesinde mahallede spor ve sinema etkinliği

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından kırsal ve merkez mahallelerde 3 ay sürecek olan "Mahallede Spor ve Sinema Etkinliği" başladı.

DİYARBAKIR 26.06.2022, 10:24
Yenişehir ilçesinde mahallede spor ve sinema etkinliği

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından kırsal ve merkez mahallelerde 3 ay sürecek olan "Mahallede Spor ve Sinema Etkinliği" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile 42 mahallede "Mahallede Spor ve Sinema Etkinliği"nde sportif aktiviteler ve sinema gösterimleri yapılacak. Etkinlikler, profesyonel eğitmenler eşliğinde geleneksel okçuluk, dart, yer satrancı, masa tenisi, golf, langırt, basketbol, ve çocuk oyunları turnuvaları olarak düzenlenecek. Turnuvalarda başarılı olan çocuklara şapka ve tişört gibi hediyeler verilecek. Etkinlik çerçevesinde düzenlenecek açık hava sinema gösterimlerinde ise, vizyondaki filmler mahallelerdeki çocuklarla buluşturulacağı belirtildi.

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